Полярная ночь длится с середины ноября до конца января, и это время, когда солнце никогда не поднимается выше шести градусов или более от горизонта.

Группа впечатляющих арктических островов, принадлежащих Норвегии, где проживает около 2000 человек, ежегодно переживает до 123 дней темноты.

Как пишет The Daily Mirror, с наступлением октября жители Шпицбергена - норвежского архипелага - готовятся к предстоящим месяцам темноты. Дневной свет угасает в течение месяца, и к концу октября "темный сезон" в самом разгаре.

Отмечается, что одна особая ночь, которую на Шпицбергене называют "полярной ночью", - это единственное место в Норвегии, где люди могут испытать странное явление неспособности отличить день от ночи. Полярная ночь длится с середины ноября до конца января, и это время, когда солнце никогда не поднимается выше шести градусов или более от горизонта. Это позволяет наблюдать северное сияние в середине дня. Но северное сияние - не единственный естественный источник света во время полярной ночи. В ясные и безоблачные дни звезды также ярко светят, а луна сверкает.

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Жители Лонгйира - самого северного городского сообщества в мире - проводят много времени на общественных мероприятиях в темное время года и наслаждаются разнообразными мероприятиями от шопинга до кулинарных изысков.

Ночной сезон заканчивается в феврале, когда солнце снова поднимается над горизонтом. А примерно с середины апреля до конца августа солнце на Шпицбергене не заходит, что позволяет жителям и гостям наслаждаться солнцем 24 часа в сутки. Средняя температура на Шпицбергене колеблется от -14°C зимой до 6°C летом.

Интерестно, что помимо темных дней, Шпицберген является домом для множества диких животных, включая белых медведей. Жители всегда принимают меры предосторожности, отправляясь за пределы своих поселений, обычно нося с собой огнестрельное оружие в качестве защиты. На сайте Visit Svalbard шутят:

"Это одно из немногих мест в мире, где нередко можно увидеть матерей, толкающих коляску и несущих винтовку на спине".

Туристов, участвующих в турах, обязан сопровождать вооруженный руководитель экспедиции.

Когда солнце возвращается, в Лонгйире проходит ежегодная Неделя фестиваля Солнца, которая является уникальным опытом, привлекающим посетителей со всего мира. Фестиваль отмечает возвращение солнца 8 марта, и жители соберутся на ступенях старой больницы, чтобы отпраздновать это событие. Фестиваль также включает в себя культурные мероприятия и церковную службу на открытом воздухе.

Интерестно, что на Шпицбергене находится Всемирное хранилище семян на окраине Лонгйира, которое было открыто в 2008 году и расположено в бывшей угольной шахте. В нем хранятся копии всех семян мира, чтобы гарантировать отсутствие потерь в случае глобального кризиса. В результате оно также получило прозвище "Хранилище Судного дня".

Новости туризма

Расположенный вдоль берегов реки Дунай, Регенсбург - потрясающий город в Германии, который, в отличие от других подобных мест, "невозмутимо" пережил 20 бомбардировок. Этот баварский город, который Мюнхенский совет по туризму называет "особой жемчужиной", может похвастаться богатым гобеленом средневековой архитектуры и замечательно сохранил свое наследие.

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