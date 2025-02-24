Группа впечатляющих арктических островов, принадлежащих Норвегии, где проживает около 2000 человек, ежегодно переживает до 123 дней темноты.
Как пишет The Daily Mirror, с наступлением октября жители Шпицбергена - норвежского архипелага - готовятся к предстоящим месяцам темноты. Дневной свет угасает в течение месяца, и к концу октября "темный сезон" в самом разгаре.
Отмечается, что одна особая ночь, которую на Шпицбергене называют "полярной ночью", - это единственное место в Норвегии, где люди могут испытать странное явление неспособности отличить день от ночи. Полярная ночь длится с середины ноября до конца января, и это время, когда солнце никогда не поднимается выше шести градусов или более от горизонта. Это позволяет наблюдать северное сияние в середине дня. Но северное сияние - не единственный естественный источник света во время полярной ночи. В ясные и безоблачные дни звезды также ярко светят, а луна сверкает.
Жители Лонгйира - самого северного городского сообщества в мире - проводят много времени на общественных мероприятиях в темное время года и наслаждаются разнообразными мероприятиями от шопинга до кулинарных изысков.
Ночной сезон заканчивается в феврале, когда солнце снова поднимается над горизонтом. А примерно с середины апреля до конца августа солнце на Шпицбергене не заходит, что позволяет жителям и гостям наслаждаться солнцем 24 часа в сутки. Средняя температура на Шпицбергене колеблется от -14°C зимой до 6°C летом.
Интерестно, что помимо темных дней, Шпицберген является домом для множества диких животных, включая белых медведей. Жители всегда принимают меры предосторожности, отправляясь за пределы своих поселений, обычно нося с собой огнестрельное оружие в качестве защиты. На сайте Visit Svalbard шутят:
"Это одно из немногих мест в мире, где нередко можно увидеть матерей, толкающих коляску и несущих винтовку на спине".
Туристов, участвующих в турах, обязан сопровождать вооруженный руководитель экспедиции.
Когда солнце возвращается, в Лонгйире проходит ежегодная Неделя фестиваля Солнца, которая является уникальным опытом, привлекающим посетителей со всего мира. Фестиваль отмечает возвращение солнца 8 марта, и жители соберутся на ступенях старой больницы, чтобы отпраздновать это событие. Фестиваль также включает в себя культурные мероприятия и церковную службу на открытом воздухе.
Интерестно, что на Шпицбергене находится Всемирное хранилище семян на окраине Лонгйира, которое было открыто в 2008 году и расположено в бывшей угольной шахте. В нем хранятся копии всех семян мира, чтобы гарантировать отсутствие потерь в случае глобального кризиса. В результате оно также получило прозвище "Хранилище Судного дня".
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