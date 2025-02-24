Стере высказался о заинтересованности в сотрудничестве в производстве дронов.

Норвегия выделит в 2025 году на помощь Украине 3,5 миллиарда евро. Об этом во время выступления на саммите "Поддерживай Украину" подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Хочу сказать от имени Норвегии сказать, что 3,5 млрд евро будет выделено в 2025 году, чтобы как можно больше помочь вашим потребностям", - заявил Стере.

Он подчеркнул, что Норвегия и в дальнейшем будет предоставлять жителям Украины помощь, в частности 1 миллиард евро - на гуманитарную поддержку, 300 миллионов евро - на энергетику и тому подобное.

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"Я услышал ваш запрос о поддержке в сфере энергетики, о которой вы мне говорили несколько дней назад. Будет 300 млн евро - выделенный пакет по запросу поддержки энергетики", - добавил Стере.

По его словам, Норвегия открыла прямой канал инвестиций в промышленность Украины, и отметил, что финансовых гарантий будет выделено 4 миллиона евро.

"Финансовые гарантии, еще будет выделено 4 млн евро. Также мы открыли прямой канал инвестиций в вашу промышленность. Возможно, будем сотрудничать во многих сферах, особенно это касается дронов - это очень важно. И также мы хотим оказать военную помощь, как коллеги сказали, масштабироваться - не время нам делать паузу. На это будет выделено 300 млн евро", - сказал политик.

Стере добавил, что европейские страны не могут просто требовать, "стукнув кулаком", место за столом переговоров при обсуждении мира с РФ, потому что президент США Дональд Трамп может сказать "кто вы здесь такие". Поэтому, как подчеркнул премьер-министр, надо объединиться и доказывать свою позицию с помощью военной, политической и экономической силы.

Помощь Украине - последние новости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 3,5 миллиарда евро в марте 2025 года. Отмечается, что в целом ЕС и страны-члены с начала полномасштабного вторжения РФ передали Киеву 134 миллиарда евро.

При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что передаст первую часть помощи Украине в размере 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна выделит Киеву новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 1 миллиард евро.

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