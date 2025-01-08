Новая норма коснется граждан стран, которым не нужна виза для въезда в Великобританию.

Министерство внутренних дел Великобритании расширило действие системы электронного разрешения на поездку (ETA), которая была впервые введена в стране в ноябре 2023 года.

Так, с 8 января 2025 года гражданам стран, не входящих в ЕС, для посещения Великобритании или транзита через ее аэропорты будет необходимо получить цифровое разрешение стоимостью 10 фунтов стерлингов (около 522 гривень).

Его нужно будет оформить онлайн за несколько дней до поездки, а действовать оно будет в течение шести месяцев – въезжать по нему можно будет неограниченное количество раз в течение указанного периода.

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Со 2 апреля 2025 года эта норма распространится и на европейцев, однако подать заявку на ее формление они смогут уже с 5 марта.

При этом речь идет только о гражданах тех стран, которым не нужно получать визу для въезда в Великобританию. Посколько же граждане Украины на данный момент объзаны получать британскую визу, на них эта норма распространяться не будет – они и так уже будут зарегистрированы в системе.

В то же время, от необходимости получать разрешение на въезд будут освобождены:

граждане Ирландии;

лица, имеющие разрешение на проживание, работу или учебу в Великобритании;

лица, путешествующие с паспортом гражданина британских заморских территорий;

лица, законно проживающие в Ирландии и направляющиеся из Ирландии, Гернси, Джерси или острова Мэн в Великобританию.

С полным списком стран, которым необходимо оформлять ETA, можно ознакомиться на сайте правительства Великобритании.

Отметим, что о планах властей Великобритании ввести электронные разрешения на въезд стало известно летом 2023 года – вслед за аналогичным решением Евросоюза.

Первыми получать такое цифровое разрешение обязали граждан Катара, Бахрейна, Кувейта, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Иордании – еще в конце 2023 года.

При этом в самом Европейском союзе введение этой нормы, в данном случае получившей название ETIAS, неоднократно переносилось из-за неготовности стран-членов к нововведению – теперь она должна начать действовать ориентировочно с весны 2025 года, но пока что окончательная дата не утверждена.

Когда эта норма вступит в силу, украинцам также будет необходимо получать такое цифровое разрешение на въезд, поскольку Украина имеет безвиз с ЕС. За его оформление будет необходимо заплатить сбор в размере 7 евро (около 304 гривень).

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