В конце осени украинцам больше не будут ставить штампы в загранпаспорта.

Европейский союз с 10 ноября вводит новый алгоритм учета лиц, въезжающих на территорию Шенгенской зоны. Система въезда/выезда (ees) упрощает таможенный контроль - УНИАН рассказывает, что изменится после того как она заработает.

Система EES - суть, нюансы, преимущества

По данным сайта Euronews, entry exit system - это система, которая с 10 ноября 2024 года будет автоматически проверять всех въезжающих на территорию ЕС. Правила касаются граждан тех стран, которые не входят в Европейский союз.

Суть нового алгоритма заключается в том, что для проверки лиц, пересекающих границу, будет использоваться робот, компьютерная программа, а не люди. Механизм следующий - каждый путешественник должен подойти к специальной "будке" самообслуживания и просканировать биометрический паспорт. Важно понимать, что это правило не распространяется на три группы лиц:

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граждане ЕС;

резиденты ЕС;

люди с долгосрочными визами.

Для всех остальных пересечение границы возможно только таким образом. Создатели этого механизма утверждают, что EES - это отличный способ усилить безопасность в странах Евросоюза и пресечь попытки беженцев или путешественников остаться в ЕС нелегально.

Система въезда/выезда (ees) считывает с биометрического паспорта все его данные, в том числе, дату и место въезда и выезда. Каждые три года необходимо будет обновлять скан лица и отпечатки пальцев, чтобы обновлять информацию. Благодаря этому использование поддельного биометрического паспорта также окажется невозможным.

Всем украинцам, которые регулярно посещают страны Евросоюза, планируя маршрут через соседнюю Польшу, важно понимать, что пересечение границы Польша-Украина сегодня проходит в привычном режиме, но уже с 10 ноября стоит быть готовыми к автоматизации процесса.

EES будет применяться при въезде во все государства-члены ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Что такое разрешение ETIAS для украинцев

Алгоритм того, как выехать из Украины и попасть в Европу, будет регулировать не только система EES, но и ETIAS. Ее создатели предполагают, что механизм заработает через полгода после введения Entry exit system, то есть, примерно весной 2025 года.

European Union пишет, что ETIAS - это разрешение для граждан тех стран, с которыми Европейский союз заключил договор о безвизовом режиме. Так как Украина входит в этот список, ее граждан коснется необходимость получения разрешения.

Для того чтобы получить ETIAS, нужно:

заполнить онлайн-анкету на официальном сайте или в приложении ETIAS;

оплатить сбор в размере 7 евро;

дождаться одобрения заявки;

получить письмо с разрешением на электронную почту;

проверить, нет ли ошибок в личных данных (если они будут, на границе вас не пропустят).

В среднем, обработка анкеты занимает несколько минут, но если система посчитает, что вас нужно проверить дополнительно, срок может быть увеличен до 14 или 30 дней, поэтому желательно подумать о получении ETIAS заранее. Этот документ дает разрешение на пребывание в странах ЕС краткосрочно - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, но учтите, что сам по себе ETIAS не является гарантией пересечения границы. Пограничная служба все равно будет проверять вас, и если окажется, что вы нарушили какие-либо правила, вам могут отказать во въезде.

Если ваша заявка будет одобрена, вы получите письмо на электронную почту с разрешением на въезд в страны ЕС. Такой документ действует в течение трех лет или до конца действия загранпаспорта. Важно помнить, что при замене загранпаспорта нужно будет снова заполнять анкету и получать новый ETIAS.

ВАЖНО: заявители моложе 18 или старше 70 лет освобождаются от оплаты в размере 7 евро, как и члены семей граждан ЕС или неграждан ЕС, которые имеют право свободно перемещаться по всему Европейскому Союзу.

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