Внедрить систему электронных разрешений на въезд планируют к концу 2024 года.

Великобритания, вслед за Европейським Союзом, планирует ввести "въездной налог" для путешественников.

Как пишет CNN Travel, внедрить систему ETA (электронное разрешение на въезд) планируют к концу 2024 года. Стоимость такого разрешения должна составить 10 фунтов стерлингов (около 465 гривень). Действовать оно буде в течение двух лет.

При этом отмечается, что, скорее всего, такое платное электронное разрешение должны будут получать только путешественники, которые могут въезжать в Соединенное Королевство без виз. Граждане стран, которым необходимо оформлять британскую визу, в том числе украинцы, будут въезжать в страну по старой схеме – через оформление визы в посольстве или консульстве.

На данный момент власти Великобритании прорабатывают детали, как именно будет действовать система.

Аналогичные системы в США и ЕС

Великобритания – далеко не первая страна, которая вводит электронные разрешения на въезд для туристов, путешествующих по безвизу.

Так, Электронная система авторизации поездок (ESTA) действует в США еще с 2009 года для путешественников, въезжающих авиатранспортом или по морю, с 2022 года ее распространили и на тех, кто пересекает американскую границу по земле. Стоимость такого разрешения составляет 21 доллар США (около 775 гривень), действует оно в течение 2 лет. Поскольку гражданам Украины для въезда в США нужна виза, на них это требование не распространяется.

Тем временем, Европа вот-вот введет Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) стоимостью 7 евро (около 280 гривень), такое разрешение будет выдаваться на три года. Изначально система ETIAS должна была быть запущена к 2021 году, но старт работы несколько раз переносился. В феврале 2023 года Евросоюз принял решение отложить дату запуска системы ETIAS на 2024 год вместо конца 2023 года. Отметим, что поскольку для Украины действует безвиз с ЕС, украинцам также придется оформлять такое разрешение.

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