Первый в мире космический турист SpaceX готов взять с собой 8 людей со всего мира, которым полностью оплатит путешествие к Луне и обратно. Есть два главных условия.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирается стать первым космическим туристом компании SpaceX, готов пригласить с собой в путешествие еще 8 спутников.

«Прошло два года с тех пор, как я впервые заявил о своем проекте dearMoon, и сегодня у меня для вас новости! Приглашаю вас присоединиться к моей миссии! Восемь человек со всего мира! Всего на борту будут 10 или 12 человек, и 8 из них могу пригласить я сам. Миссия состоится через два года, в 2023-м», — сказал он в видео, опубликованном 3 марта на его официальном YouTube-канале.

Расходы, связанные с путешествием, миллиардер намерен взять на себя.

«Как вы знаете, мы полетим на ракете Starship, которая сейчас разрабатывается компанией SpaceX. Три дня у нас уйдет на полет к Луне, потом мы облетим ее вокруг, и еще три дня потребуется, чтобы вернуться на Землю. Я оплачу все путешествие, выкуплю все места... Надеюсь, вместе мы весело проведем время», — отметил Маэдзава.

По его словам, изначально он собирался пригласить с собой «людей искусства», однако затем задумался, кого он считает такими людьми.

«Певцы? Танцоры? Писатели? Тогда я понял, что, возможно, каждый человек, который занимается каким-либо творчеством и что-то создает, может называться "человеком искусства"... Так что я решил дать шанс большему количеству людей со всего мира присоединиться к этому путешествию. Если вы считаете себя человеком искусства, значит, вы человек искусства», — добавил миллиардер.

В отборе кандидатов для него будут важны два критерия. Во-первых, человек должен продвигать то, чем занимается, чтобы помогать людям и обществу.

«Вы довольны тем, что делаете сейчас? Полетев в космос, сможете ли вы сделать нечто еще большее и лучшее? Если это про вас, присоединяйтесь ко мне!», — сообщил Маэдзава.

Вторым критерием миллиардер назвал готовность поддерживать других членов экипажа, которые разделяют те же стремления.

Туристический полет к Луне на ракете SpaceX: что известно

Юсаку Маэдзава — японский предприниматель-миллиардер и коллекционер произведений искусства. В сентябре 2018 года стало известно, что он будет первым космическим туристом, облетевшим вокруг Луны.

Миссия запланирована не ранее чем на 2023 год. Предполагается, что он и другие пассажиры полетят на борту ракеты, разрабатываемой сейчас компанией SpaceX.

В январе 2020 года миллиардер объявил конкурс, чтобы найти девушку, которая полетела бы вместе с ним. Однако позже передумал.

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Перевод: Катерина Комолова