"Эгоистичное решение": японский миллиардер отменил поиски "спутницы жизни" для полета на Луну

По словам Маедзави, он принял такое решение "по личным причинам".

Японский миллиардер Юсаку Маедзава внезапно отменил объявление о поиске любимой для путешествия космическим кораблем Starship компании SpaceX в 2023 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"По личным причинам я вчера проинформировал AbemaTV о своем решении больше не участвовать в документальном фильме о сватовстве, поэтому просил об отмене шоу", - написал он.

По словам Маедзавы, на момент отмены поиска откликнулись почти 28 тысяч женщин.

"Несмотря на мою искреннюю и честную решимость относительно шоу, часть меня все еще испытывала смешанные чувства относительно моего участия. Когда я думаю, что 27 722 женщины с искренними намерениями и смелостью использовали свое драгоценное время, чтобы подать заявку, я чувствую себя крайне расстроенным, чтобы прийти к выводу и проинформировать всех об этом моем эгоистичном решении", - добавил миллиардер.

I understand that I have disappointed many people - the applicants and all the staff from AbemaTV who were involved in the production and I apologize to everyone unfavorable for my actions.

I am truly sorry from the bottom of my heart.https://t.co/UvnhXov8xB — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Despite my genuine and honest determination toward the show there was a part of me that still had mixed feelings about my participation. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Напомним, Маедзава также решил провести исследование в твиттере, согласно которому хочет раздать 9 тысяч долларов и проверить, сделают ли они людей счастливее.