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"Эгоистичное решение": японский миллиардер отменил поиски "спутницы жизни" для полета на Луну

11:58, 30 января 2020
Новости туризма
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Юсаку Маедзава / фото REUTERS

Японский миллиардер Юсаку Маедзава внезапно отменил объявление о поиске любимой для путешествия космическим кораблем Starship компании SpaceX в 2023 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. 

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"По личным причинам я вчера проинформировал AbemaTV о своем решении больше не участвовать в документальном фильме о сватовстве, поэтому просил об отмене шоу", - написал он.

По словам Маедзавы, на момент отмены поиска откликнулись почти 28 тысяч женщин.

"Несмотря на мою искреннюю и честную решимость относительно шоу, часть меня все еще испытывала смешанные чувства относительно моего участия. Когда я думаю, что 27 722 женщины с искренними намерениями и смелостью использовали свое драгоценное время, чтобы подать заявку, я чувствую себя крайне расстроенным, чтобы прийти к выводу и проинформировать всех об этом моем эгоистичном решении", - добавил миллиардер.

Напомним, Маедзава также решил провести исследование в твиттере, согласно которому хочет раздать 9 тысяч долларов и проверить, сделают ли они людей счастливее.

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