Изменения коснулись рейсов из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления шестнадцати рейсов из Украины.

Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua по презультатам проведенного анализа системы бронирования на сайте авиакомпании.

Отмечается, что изменения коснулись рейсов из четырех городов Украины: Киева, Львова, Харькова и Одессы.

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В частности, изменились даты старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), а возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли на более ранние сроки.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, в Братиславу – в июне, а в Афины – в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Даты возобновления или начала выполнения рейсов Wizz Air:

Киев – Зальцбург – перенесен с 29 марта на 3 октября

Киев – Болонья – перенесен с 29 марта на 3 октября

Киев – Катанья – перенесен с 27 марта на 5 мая

Киев – Неаполь – перенесен с 29 марта на 3 мая

Киев – Порту – перенесен с 7 июля на 22 сентября

Киев – Базель – перенесен с 29 августа на 6 июля

Львов – Милан (Мальпенса) – перенесен с 6 марта на 29 марта

Львов – Неаполь – перенесен с 6 марта на 27 марта

Львов – Вильнюс – перенесен с 27 марта на 10 апреля

Харьков – Вена – перенесен с 27 марта на 6 апреля

Харьков – Таллинн – отменен с 18 февраля до 26 марта

Харьков – Пардубица – перенесен с 7 июля на 22 сентября

Одесса – Афины – перенесено с 5 июля на 20 сентября

Одесса – Венеция (Тревизо) – перенесено с 28 марта на 12 апреля

Одесса – Рим (Фьюмичино) – перенесен с 29 марта на 11 апреля

Одесса – Братислава – перенесено с 29 марта на 21 июня

Кроме того отмечается, что изменениям подверглось расписание выполнения действующих летних рейсов – на многих направлениях изменено время или дата вылета.

Как ранее сообщал УНИАН, с 14 февраля 2022 года ряд крупных международных страховщиков отказались покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины из-за угрозы военного вторжения из России.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

Впоследствии Кабинет министров принял решение о выделении 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Большинству авиакомпаний удалось сохранить полетные программы после 14 февраля, хотя ряд самолетов пришлось отправить их владельцам за границу. Больше всего пострадал украинский лоукостер Bees Airline, который полностью остался без самолетов. Впрочем, авиакопания сумела сохранить почти все рейсы с помощью других авиакомпаний.