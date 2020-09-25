Во многих городах Украины по случаю дня туризма на 25-27 сентября запланированы различные тематические мероприятия.

Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day), имеющий целью популяризацию туризма. И хотя, в 2020 году главной темой праздника стало развитие сельского туризма, и в украинских городах запланированы разнообразные туристические мероприятия по этому поводу. Конечно, с соблюдением противоэпидемических мер.

Читайте такжеТуристов, идущих в горы, просят "отметиться" у спасателей

Государственное агентство по развитию туризма (ДАРТ) подготовило список мероприятий в городах Украины по случаю Всемирного дня туризма.

КИЕВ

Украинская столица Киев 25 сентября презентует туристические путеводители по городу и откроет 3D-конструкцию «София Киевская», а 26 и 27 сентября предлагает экскурсии по городу в концепте маркетинговой стратегии Киева «9 Я».

ЛЬВОВ

Один из самых популярных среди туристов городов Украины – Львов– готовит на 25-27 сентября насыщенную программу с бесплатными экскурсиями, разнообразными скидками от отелей и заведений питания и прочее. Перечень событий во Львове на ближайшие выходные можно посмотреть по ссылке.

ХАРЬКОВ

В Харькове 26 сентября торжества ко Дню туризма и Дню библиотек начнутся с проведения семинаров и круглых столов по направлениям: библиотечное дело, туризм, музеи, охрана культурного наследия. С 14:00 начнется работа локаций, где будут представлены музеи и учреждения культуры области, выставки художников, презентация туристических объектов региона. Ближе к вечеру гостей ждет показ театрализованного шоу и концертная программа.

27 сентября в Харькове планируются бесплатные экскурсии для харьковчан и гостей города по предварительной регистрации участников. В частности, «Подземелья Гостиного двора», «Тайны харьковских подземелий», «7 чудес Харькова» (семь исторических и культурных объектов, которые были выбраны харьковчанами на открытом конкурсе «Семь чудес Харькова» в июле 2008 года и являются визитными карточками города). Детали можно узнать по ссылке.

В Харькове и Виннице в эти дни также состоятся Дни европейского наследия. Это общеевропейская инициатива Совета Европы, которая предусматривает доступ к закрытым объектам, организацию интерактивных выставок и презентацию новых экскурсий.

ОДЕССА

В Одессе 26-27 сентября пройдет гастрономический семейный фестиваль «Таки да, вкусно», во время которого пройдет демонстрация кулинарных достижений одесских ресторанов, кондитерских, пекарен, отечественных производителей продуктов питания. Планируются также развлечения для взрослых и детей.

27 сентября запланирована бесплатная экскурсия «Знакомство с Одессой» для детей и их родителей (по предварительной записи) и экскурсия в Одесские катакомбы.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

Целую неделю жители Ивано-Франковска имеют прекрасную возможность почувствовать себя путешественниками в собственном городе. С 22 по 26 сентября там проходят тематические бесплатные экскурсии «Вечерние огни Ивано-Франковска», «Ивано-Франковск под микроскопом», «Легенды старого Станиславова», «От «солнечного» Станиславова до «теплого» Ивано-Франковска» и «Романтический Ивано-Франковск». В связи с карантинными ограничениями количество участников должно быть не более 10 человек, поэтому всем желающим принять участие в экскурсии следует пройти регистрацию по ссылке. Во время экскурсий необходимо иметь с собой защитную маску.

Кропивницкий

23-26 сентября состоится серия бесплатных интерактивных театрализованных экскурсий по Кропивницкому «Мифологемы пространства города».

МАРИУПОЛЬ

В Мариуполе (Донецкая область) на 25-27 сентября запланированы следующие мероприятия: торжественное открытие площади Свободы и фонтана с лазерным шоу, организация первой в Мариуполе детской ярмарки на Театральной площади, проведение в яхт-клубе «Азовсталь» соревнований по экстремальным видам спорта и уличные развлечения.

СУМЫ

В Сумах 26 сентября ко Дню туризма состоятся следующие мероприятия: выставка «Манигами. Оригами из денег», мастер-класс по управлению байдаркой и каяком, стеклайн по хождению по натянутой стропе. Мастер-класс по фигурному вождению велосипеда проведет чемпион Украины по велотуризму Александр Пилипчук. Сумской областной художественный музей им. Н. Онацкого представит аудиогид и проведет бесплатную экскурсию «Прекрасный город Сумы».

ЧЕРНОВЦЫ

24-30 сентября планируется серия бесплатных тематических экскурсий и по Черновцам. Там 25 сентября пройдет квест «Тайны города над Прутом», а 26-27 сентября - хакатон «Черновцы туристические: новые идеи».

УЖГОРОД

В Ужгороде 28-29 сентября ожидается открытие фотозоны "Я # Ужгород".

УМАНЬ

25 сентября в Умани Черкасской области презентуют настольную игру «Город говорит». 26 сентября запланирована онлайн-экскурсия «Умань еврейская», а 27 сентября – экскурсия «Софиевка»: места женской силы». 1 октября состоится экскурсия на польском языке «Умань. Сказка, легенда, реальность», 2 октября вечером – театрализованная экскурсия «Живые картинки ночной Умани».

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ УКРАИНЫ

Отпразднует День туризма и известная на весь мир Петриковка на Днепропетровщине. 25 сентября там пройдет туристический квест для молодежи в Центральном парке. В этот же день состоится конкурс на лучший туристический маршрут «Презентация туристического потенциала Петрикивщины».

На Херсонщине 25-26 сентября состоится презентация наработок популяризации туристической привлекательности Херсонщины на территории НПП «Нижнеднепровский». В частности, презентация водной экскурсии «К удивительным Аджигольским маякам» с прогулкой на комфортабельном катере.

Вечерние экскурсии по городу на выходных запланированы в Остроге на Ровенщине и Мукачево на Закарпатье.

На Луганщине 26 сентября пройдет чемпионат области по спортивному туризму среди юношей и взрослых.

Идеи для путешествий по Украине

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко