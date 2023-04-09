Ученые перечислили основные причины.

Ученые из Польши и Украины имеют доказательства того, что черноморские дельфины находятся под угрозой исчезновения из-за активности российских военных кораблей. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Международном журнале Biology Letters.

Отмечается, что первые сообщения о мертвых дельфинах, которых выбросило на берег Черное море, появились сразу после начала войны в Украине.

Исследования начались в мае 2022 года и длились три месяца.

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Согласно результатам исследований, дельфины и морские свиньи погибают во время военно-морских операций по нескольким причинам. Многие из них погибли в результате травм, непосредственно вызванных взрывами в Черном море. Источником многочисленных взрывов стали мины, морской бой за остров Змеиный, а также обстрел россиянами Одесского порта.

Другие дельфины умирают от декомпрессионной болезни, потому что взрывы заставляют их подниматься на поверхность слишком быстро.

Серьезную угрозу, по данным ученых, также представляют и гидролокаторы, которыми пользуется флот для обнаружения подводных лодок, наведения торпед и зондирования морского дна. "Очередные жертвы войны в Украине - дельфины и морские свиньи из Черного моря. По нашим оценкам, всего за три месяца погибло от 37 тыс. до 48 тыс. этих морских млекопитающих, результаты нашего исследования шокируют", - отметила профессор Жешувского университета доктор Эва Венгжин.

Россия убивает украинскую экосистему - что известно

По данным министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на февраль, за год полномасштабной войны уже задокументировано более 2,3 тыс. преступлений против природы. Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

Всего ущерб, нанесенный экологической системе Украины в результате российской военной агрессии, уже составляют 2 трлн грн без учета ущерба на оккупированных территориях.

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