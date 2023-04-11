Россияне наносят ущерб дикой природе в 10 нацпарках, 8 заповедниках и двух биосферных заповедниках, находящихся под их контролем.

В прошлом месяце российские оккупанты захватили заповедник "Аскания-Нова". Всего под контролем захватчиков находятся 20 заповедников в Украине. Враг превращает их в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Россияне уже оккупировали двадцать заповедников в Украине. Парки, где редкие виды животных и растений должны охраняться, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков. Выживание дикой природы - это еще одна важная причина, почему освободить украинские земли нужно как можно скорее", - отметил Ермак.

Он также опубликовал информационный видеоролик, рассказывающий о масштабах оккупации и ее последствиях. В частности, о том, какой вред россияне наносят дикой природе в 10 нацпарках, 8 заповедниках и двух биосферных заповедниках, находящихся под их контролем.

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На захваченных территориях Украины оккупанты проводят неконтролируемую варварскую вырубку лесных насаждений. В конце марта текущего года биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области оказался под контролем оккупантов. Вскоре после этого враг начал хвастаться в соцсетях фотографиями убитых животных. Кроме этого, из-за войны, развязанной Россией, массово гибнут дельфины.

Всего за год полномасштабной войны украинские власти задокументировали более 2,3 тысячи преступлений против природы, совершенных оккупантами. Ущерб, нанесенный экосистеме Украины оценивают в 2 трлн гривен (без учета ущерба, нанесенного на ныне оккупированных территориях).

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