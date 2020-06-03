МАУ возобновляет полеты между Киевом и Одессой

На первом этапе авиакомпания выполнит лишь по два рейса в обе стороны.

Авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 5 июня 2020 возобновит регулярные рейсы по маршруту «Киев – Одесса – Киев».

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Как сообщает пресс-служба авиакомпании, учитывая сегодняшнее решение Кабинета министров Украины разрешить возобновить регулярное внутреннее авиасообщение с 5 июня 2020 года, МАУ выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5 и 6 июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.

Бронирование билетов уже доступно на сайте авиакомпании. На данный момент стоимость билетов до Одессы стартует от 1 514 гривень в одну сторону, а до Киева - от 1 497 гривень. Время в пути - 1 час.

На первом этапе авиакомпания выполнит лишь по два рейса в обе стороны. Вероятно, решение о дальнейших авиаперевозках по маршруту будет приниматься на основе спроса на первые рейсы.

Вместе с тем, в МАУ напомнили о необходимости соблюдать правила карантина и позаботиться о средствах индивидуальной защиты во время нахождения в аэропорту и на борту самолета – маскахи необходимости соблюдения социальной дистанции.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Украина планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня 2020 года.

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