На карте отображено более 50 локаций по всему городу, которые будут постоянно обновлять.

Во Львове разработали "Цветочную карту города", на которой нанесены актуальные места цветения цветов и деревьев в городе.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, эта интерактивная карта станет помощником для тех, кто хочет полюбоваться красотой цветения цветов и деревьев во Львове, открыть для себя новые живописные места или сделать фотографии.

Отмечается, что на "Цветочной карте Львова" можно найти места цветения тюльпанов, сакур, магнолий и груш Шантаклер. На карте отображено более 50 локаций по всему городу, которые будут постоянно обновлять, чтобы пользователи получали актуальную информацию.

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"Львов весной особенно замечательный. Мы хотим, чтобы наблюдение за цветением цветов и деревьев стало дополнительной возможностью для львовян и гостей города наполниться положительными энергией и эмоциями. Во время войны люди очень нуждаются в красоте, светлых эмоциях, общении и событиях, которые помогут наполниться энергией. Карта - это первый шаг, который поможет составить индивидуальный маршрут цветочным Львовом, посетить малоизвестные локации и еще лучше познакомиться с городом", - отметила начальница управления туризма Львова Кристина Лебедь.

И. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Галина Микитчак добавила, что в этом году ранняя весна побудила зацвести деревья значительно быстрее, чем в прошлом году.

"И чтобы жители и гости города не пропустили цветения магнолий, сакур, райских яблонь в садах, груш Шантеклер ну и, конечно же, тюльпанов, создана карта цветения. Цветовое разнообразие, которое создают цветы и деревья, добавляют нашему городу величия, которое является свидетельством победы весны и тепла над холодом и темнотой", - подчеркнула она.

В горсовете также проинформировали, что, кроме цветочной карты, город совместно с бизнесом готовят во Львове много тематических событий и мероприятий, объединенных вокруг темы цветения: художественные пленэры, музыка, ярмарки, цветочное меню в заведениях города, мастер-классы по уходу и выращиванию композиций, флешмоб цветочных фото или видео.

"Это все запланировано на период с середины апреля до середины мая, что, кроме цветения, включает в себя еще и День города и Пасху", - говорится в сообщении.

В Киеве начали цвести магнолии

В ботаническом саду Киева начался период цветения магнолий. Его продолжительность составляет около двух недель в зависимости от вида.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы. По данным КГГА, магнолиями, в частности, можно полюбоваться на таких локациях: Пейзажная аллея; парк им. Шевченко; пл. Щекавицкая; парк "Наталка"; парк "Киото"; парк "Партизанской славы"; парк "Отрадный".

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