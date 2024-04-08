Роскошное цветение можно увидеть в ботаническом саду.

В ботаническом саду Киева началось цветение магнолий. Огромные бело-розовые бутоны привлекают сотни туристов и отдыхающих.

Отметим, что самые первые магнолии в Киеве расцвели еще в конце марта, когда в столице заметно потеплело.

"В Киеве начинается период цветения сакур и магнолий. Его продолжительность составляет около двух недель в зависимости от вида. Киевляне смогут полюбоваться цветением этих нежных растений в каждом районе столицы", - рассказал нескольоко дней назад директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

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Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы. По данным КГГА, магнолиями, в частности, можно полюбоваться на таких локациях:

Пейзажная аллея;

парк им. Шевченко;

пл. Щекавицкая;

парк "Наталка";

парк "Киото";

парк "Партизанской славы";

парк "Отрадный" и др.

Весенее цветение в Украине

В конце марта магнолия расцвела и на Закарпатье, полюбоваться красотой которой можно в фоторепортаже по ссылке. А в Мукачево расцвела одна из самых длинных сакуровых аллей Украины. Ее длина составляет более чем 1300 метров. Пик цветения, к слову, ожидался на минувших выходных.

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