После двухлетнего перерыва во Львов вернулся известный фестиваль джазовой музыки - "Leopolis Jazz Fest". Даже несмотря на пандемию, организаторы в этом году решили его таки провести, но при строгих мерах безопасности.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Leopolis Jazz Fest – одно из самых масштабных мероприятий в Европе, которое собирает десятки самых известных джазовых музыкантов и исполнителей, а также тысячи ценителей качественной музыки со всего мира. В этом году фестиваль пройдет с 24 по 28 июня, а его хедланйером стал известный британский музыкант и певец Seal.
По словам организаторов, проведение фестиваля в условиях пандемии стало настоящим вызовом. На мероприятии действуют беспрецедентные меры безопасности, чтобы попасть на фестиваль, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который действителен только три дня, или отрицательный экспресс-тест, который можно сделать на месте.
Читайте такжеВ Токио проходит один из крупнейших фестивалей Сандзя-мацури (фоторепортаж)
В сюжете указано, что в случае, если экспресс-тест покажет положительный результат, то посетителю просто вернуть деньги за билет. Сами посетители относятся к таким мерам положительно и радуются возможности снова посетить любимый фестиваль.
Вас могут заинтересовать следующие новости:
- После двухлетнего перерыва в Киеве начался "Книжный Арсенал" (фоторепортаж, видео)
- Киев может оказаться старее на 700 лет
- На пяти пляжах Киева обнаружена кишечная палочка: где опасно купаться (видео)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.