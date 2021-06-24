Хедланйером мероприятия стал известный британский музыкант и певец Seal.

После двухлетнего перерыва во Львов вернулся известный фестиваль джазовой музыки - "Leopolis Jazz Fest". Даже несмотря на пандемию, организаторы в этом году решили его таки провести, но при строгих мерах безопасности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Leopolis Jazz Fest – одно из самых масштабных мероприятий в Европе, которое собирает десятки самых известных джазовых музыкантов и исполнителей, а также тысячи ценителей качественной музыки со всего мира. В этом году фестиваль пройдет с 24 по 28 июня, а его хедланйером стал известный британский музыкант и певец Seal.

По словам организаторов, проведение фестиваля в условиях пандемии стало настоящим вызовом. На мероприятии действуют беспрецедентные меры безопасности, чтобы попасть на фестиваль, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который действителен только три дня, или отрицательный экспресс-тест, который можно сделать на месте.

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В сюжете указано, что в случае, если экспресс-тест покажет положительный результат, то посетителю просто вернуть деньги за билет. Сами посетители относятся к таким мерам положительно и радуются возможности снова посетить любимый фестиваль.

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Автор: Анастасия Горбачева