Это сделано для избежания скопления людей в условиях пандемии COVID-19.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла издал распоряжение о запрете прогулок по историческому центру города и прилегающим к нему районам в ночное время.

Это сделано для избежания скопления людей в условиях пандемии COVID-19. Нахождение в центральных районах Флоренции, включая очень популярные у туристов Санто-Спирито, площадь Санта-Кроче, площадь у палаццо Строцци, возможно лишь в том случае, если люди сидят в кафе, ресторанах или барах.

Как сообщает CNN, прогуливаться в этих районах можно лишь с 6 часов утра до 9 часов вечера. Кроме того, запрещается есть и пить на ступеньках храмов и дворцов.

Читайте такжеВласти Флоренции запретили перекусывать на центральных улицах городаЗа нарушение этих требований, которые будут действовать до конца пандемии, придется заплатить штраф в размере от 400 до 1000 евро, передает kommersant.

С начала пандемии в Италии заболели COVID-19 более 4,3 млн человек, умерли более 127 тыс. Во Флоренции зафиксировано более 67 тыс. случаев заболевания за это время.

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Автор: Ирина Погорелая