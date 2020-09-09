Украина закрыла границы для иностранцев / Иллюстрация REUTERS

Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Что изменится для иностранцев:

  • Лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины, подпадают под исключение о запрете въезда.
  • Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.
  • Отменяется норма, предусматривавшая возможность въезда в Украину иностранцев, направлявшихся по территории нашего государства транзитом.
  • Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только учреждения высшего образования.

Запрет на въезд для иностранцев: что было раньше

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Автор: Юрий Годован