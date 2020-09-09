В частности, запрещен въезд иностранным гражданам, планировавшим находиться в Украине транзитом.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании изменил перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в Украину.

Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Что изменится для иностранцев:

Лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины, подпадают под исключение о запрете въезда.

Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Отменяется норма, предусматривавшая возможность въезда в Украину иностранцев, направлявшихся по территории нашего государства транзитом.

Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только учреждения высшего образования.

Запрет на въезд для иностранцев: что было раньше

26 августа 2020 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.

Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа по 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.

Для граждан Беларуси сделали исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.

Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа. То есть ограничения ввели на сутки раньше, чем планировалось.

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Автор: Юрий Годован