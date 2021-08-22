Чтобы попасть в город, возможно, придется отдать от 3 до 10 евро.

Венеция планирует взимать плату с гостей города и устанавливать квоты на визиты с лета 2022 года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Stampa, итальянский город может начать требовать от потенциальных туристов заранее резервировать время посещений, а на основных подъездных путях к историческому центру установят турникеты.

Меры по контролю за притоком туристов обсуждались в течение многих лет, пока пандемия COVID-19 не ударила по туристической сфере в 2020 году. Теперь же с возобновлением путешествий вопрос ограничений снова вернулся в повестку дня.

В июле Италия уже запретила большим круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну, чтобы защитить это место от чрезмерного количества гостей.

Читайте такжеКрупным круизным лайнерам запретили заходить в центр ВенецииПо информации La Stampa, чтобы попасть в Венецию, возможно, придется отдать от 3 до 10 евро (около 93-311 гривень), в зависимости от сезона и количества туристов, ожидаемых в определенный день. При этом местные жители, родственники жителей и туристы, забронировавшие номер в отеле Венеции, вероятно, будут освобождены от платежа.

Вопрос целесообразности взимания платы за посещение остается спорным. В городском совете звучат и другие мысли, в частности, что такой режим превратит Венецию в "тематический парк", а ограничивать доступ стоит разве что только в особо многолюдные районы, такие как площадь Сан-Марко.

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Автор: Катерина Комолова