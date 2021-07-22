В ЮНЕСКО приняли решение не включать Венецию в список объектов мирового наследия в опасности.
Комитет Всемирного наследия во время заседания в китайском Фучжоу отметил, что соответствующее решение принято благодаря введенному Италией запрету круизным лайнерам заходить в центр Венецианской лагуны. Запрет касается кораблей длиной более 180 м или высотой более 35 м, сообщает "Немецкая волна".
Члены комитета добавили, что итальянские власти должны до 1 декабря 2022 года предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для защиты экосистемы и исторического наследия города.
Министр культуры Италии Дарио Франческини, в свою очередь, комментируя решение ЮНЕСКО, заявил, что удалось "достичь первого важного результата". "Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого - работать для защиты лагуны", - сказал он.
Читайте такжеКрупным круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции
В июне в ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов мирового наследия в опасности. Отмечалось, что предложение о внесении Венеции было связано с последствиями массового туризма и с прибытием крупных круизных лайнеров в мало приспособленную для них лагуну. Венеция с 1987 года относится к мировому наследию ЮНЕСКО.
Вас также могут заинтересовать новости
- Большинство жителей Земли обеспокоены изменениями климата-ЮНЕСКО
- ЮНЕСКО заявила об угрозе существованию Большого Барьерного рифа (видео)
- Потерял ценность: Ливерпуль исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.