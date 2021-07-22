Благодаря запрету круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну в ЮНЕСКО решили не включать Венецию в список объектов мирового наследия в опасности.

В ЮНЕСКО приняли решение не включать Венецию в список объектов мирового наследия в опасности.

Комитет Всемирного наследия во время заседания в китайском Фучжоу отметил, что соответствующее решение принято благодаря введенному Италией запрету круизным лайнерам заходить в центр Венецианской лагуны. Запрет касается кораблей длиной более 180 м или высотой более 35 м, сообщает "Немецкая волна".

Члены комитета добавили, что итальянские власти должны до 1 декабря 2022 года предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для защиты экосистемы и исторического наследия города.

Министр культуры Италии Дарио Франческини, в свою очередь, комментируя решение ЮНЕСКО, заявил, что удалось "достичь первого важного результата". "Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого - работать для защиты лагуны", - сказал он.

Читайте такжеКрупным круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

В июне в ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов мирового наследия в опасности. Отмечалось, что предложение о внесении Венеции было связано с последствиями массового туризма и с прибытием крупных круизных лайнеров в мало приспособленную для них лагуну. Венеция с 1987 года относится к мировому наследию ЮНЕСКО.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Леся Лещенко