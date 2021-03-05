Хотя в некоторых странах туроператоры предлагают и другие направления, чтобы провести отпуск "с пользой для здоровья".

Пока в Германии процесс вакцинации от COVID-19 продвигается медленно, некоторые другие страны уже сделали прививки почти всему своему населению. И что самое главное, у них все еще много доз! Почему бы не слетать туда и не сделать прививку от коронавируса?

Как пишет Bild, именно так подумали и некоторые туроператоры в Европе. Они предлагают "вакцинные путевки". Как это работает и сколько стоит? Туроператор из Норвегии World Visitor предлагает SPA-тур в Россию на 3-4 недели, во время которого можно будет сделать укол препаратом Sputnik V. Но если кому-то не хочется отдыхать в России, он может получить свою дозу в транзитной зоне московского аэропорта. А потом улететь на отдых в Турцию.

Читайте такжеВ Италии переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакциныBild пишет, что одна из путевок от норвежского туроператора предлагает улететь в Москву на 22 дня. В путевку входят два авиабилета, трансфер из аэропорта и обратно, а также трансфер в центр вакцинации в сопровождении переводчика. Кроме того, вакцинного туриста поселят в 4-звездочном отеле с завтраком. После первой инъекции можно будет съездить на несколько дней в Санкт-Петербург или Сочи. И все это обойдется в 2999 евро. Кстати, сама вакцина Sputnik V в стоимость такого тура не входит. За нее придется доплатить 70-100 евро.

Если же отдыхать ни в России, ни в Турции не хочется, можно сделать укол и на утро улететь домой. Тогда цена поездки сократится до 1199 евро.

В свою очередь, немецкий врач Томас Ассман не советует ездить в "вакцинные отпуска".

"Вакцина Sputnik V у нас не зарегистрирована. И я считаю, что ее очень трудно оценить. Если возникнут какие-либо побочные эффекты или же вакцина навредит здоровью, никто за это не будет ответственен. Риск просто слишком высок", - сказал он.

Похожие "вакцинные путевки" собирается продавать немецкий туроператор Fit Reisen. Цена путешествия на вакцинацию - 2-3 тысячи евро. Также придется дополнительно заплатить 25-40 евро за одну дозу вакцины.

Читайте такжеWashington Post: Забудьте об оружии и нефти, вакцина от COVID-19 теперь дает политическую властьТем временем, в Великобритании элитный консьерж-сервис Knightsbridge Circle якобы предлагает своим клиентам поездки в ОАЭ или Индию с включенной вакцинацией от коронавируса. Тем, кто вступит в элитный клуб и заплатит 28 тысяч евро годового взноса, служба предлагает месяц отпуска в одной из этих стран всего за 45 тысяч евро. Эта сумма включает трансфер, проживание и прививки от COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань