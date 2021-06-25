Ослабления начнут действовать с 25 июня.

Вакцинированным туристам упростили въезд в Германию с 25 июня. Ослабление коснется и украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированы лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью", - говорится в сообщении.

При этом указано, что полностью вакцинироваться от COVID-19 необходимо не позднее чем за 14 дней до въезда в страну.

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Прививку необходимо сделать одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам препаратом:

BioNTech / Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Кроме того, для пересечения границы необходимо при себе иметь цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языке.

В документе должна быть указана следующая информация:

фамилия, имя и дата рождения;

дата вакцинации и количество вакцин;

название вакцины;

название заболевания, от которого была сделана прививка;

информация об ответственном за вакцинацию или выдачу сертификата лице или организации.

Сертификаты вакцинации в Украине

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении "Дія" 1 июля.

Также Украина и Грузия могут признать национальные свидетельства о вакцинации против COVID-19.

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Автор: Анастасия Горбачева