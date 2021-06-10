Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Молдова откроет границы для украинцев с национальными свидетельствами о вакцинации от коронавирусной болезни.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и в.а. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелій Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 во время встречи в Киеве 17 мая.

В частности, сегодня, 10 июня, молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова будет признавать свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался", - сообщил Кулеба.

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Украина также будет признавать свидетельство о вакцинации от COVID-19, который выдается в Молдове. Основанием для признания нашим государством молдавских свидетельств является постановление Кабинета Министров Украины № 583 от 2 июня.

Также сказано, что с правилами въезда на территорию Молдовы, в частности для украинцев без свидетельства о полной вакцинации, можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открывает границы для украинцев с 11 июня.

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом. В частности, Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

9 июля Европейский парламент окончательно дал "зеленый свет" внедрению цифровых COVID-сертификатов для путешествий в условиях пандемии. Теперь этот законодательный акт должен одобрить Совет ЕС, а затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС, чтобы цифровые COVID-сертификаты стали действующими и начали использоваться с 1 июля 2021 года.

Министр кабинета министров Украины Олег Немчінов заявил, что Украина внедрит цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после Евросоюза.

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Автор: Виталий Саенко