Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Украина и Грузия могут признать национальные свидетельства о вакцинации против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече руководителя украинского дипломатического ведомства Дмитрия Кулебы с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Анталийского дипломатического форума.

Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение.

Также главы украинской и грузинской дипломатии обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе. Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решение Бухарестского саммита 2008 года об обретении Украины и Грузии членства в Альянсе.

Собеседники констатировали общность угроз в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.

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Отдельной темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы для продвижения их интеграции в ЕС.

Сертификаты вакцинации в Украине

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении "Дія" 1 июля.

По данным Минздрава, в Украине против COVID-19 уже полностью иммунизированы почти 355,8 тыс. человек.

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Автор: Виктория Токарева