Вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в немецкое посольство, так и в визовый центр Visametric.

Посольство Германии разъяснило условия въезда для украинских граждан, начиная с 25 июня 2021 года, после того как власти страны исключили Украину из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине.

"Начиная с 25 июня 2021 года, въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19, из Украины в Германию станет при определенных условиях снова возможным. Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric", - отмечается в сообщении.

В частности, право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло менее 14 дней. Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) - Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Отмечается также, что перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования.

Дальнейшую информацию, a особенно ту, которая касается требований по документальным подтверждениям о полученных прививках, можно найти на сайте Федерального министерства внутренних дел.

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Автор: Виталий Саенко