фото УНИАН, Янош Немеш
Сегодня в Ужгороде приготовили самый большой блин в Украине.
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Размеры блина с начинкой составили 717 на 309 сантиметров.
Рекорд внесли в Книгу рекордов Украины.
Напомним, в 2019 году самый большой блин приготовили в Дружковке Донецкой области. Он был цельным и его диаметр составил три метра.
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