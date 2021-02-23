Размер блина составил 717 на 309 сантиметров.

Сегодня в Ужгороде приготовили самый большой блин в Украине.

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Размеры блина с начинкой составили 717 на 309 сантиметров.

Рекорд внесли в Книгу рекордов Украины.

Напомним, в 2019 году самый большой блин приготовили в Дружковке Донецкой области. Он был цельным и его диаметр составил три метра.

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Автор: Екатерина Лиманская