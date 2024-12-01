В результате инцидента пострадало два человека.

Более 100 пассажиров были эвакуированы из припаркованного самолета авиакомпании Southwest из-за того, что у одного путешественника загорелся телефон, в результате чего загорелось кресло, пишет The Independent.

Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера (крупнейший город в штате Колорадо в США - УНИАН) 15 ноября, во время того, как рейс 3316 готовился к вылету.

По предварительной информации, один из пассажиров получил незначительную травму во время эвакуации, а человек, у которого загорелся телефон, получил ожоги. В то же время членам экипажа удалось потушить огонь, который вспыхнул на сиденье.

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"Служба поддержки клиентов Southwest работает над тем, чтобы перевезти пассажиров другим самолетом до их первоначального пункта назначения в Хьюстоне", - сообщил в тот день представитель авиакомпании.

В издании добавили, что такой инцидент вызвал хаос, ведь пассажиры пытались покинуть самолет во время того, как дым начал заполнять салон.

"Видимо, он горел довольно быстро, потому что была пауза, а потом снова раздалось "Пожар! Пожар! А потом внезапно все начали вставать, и именно тогда в самолете началась паника", - отметил CBS пассажир Сет Андерсон.

После этого авиационное агентство (The FAA) написало на своей странице в соцсети X, что, несмотря на инцидент, безопаснее всего во время путешествий самолетом носить телефоны с собой в салоне самолета.

"Устройства на ионно-литиевых батареях, такие как мобильные телефоны и павербанки, безопаснее всего носить с собой в салоне самолета, поскольку экипаж обучен быстро реагировать на случаи задымления и пожара", - добавили в сообщении.

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