Этот город известен тем, что является родиной известного пряника "лебкухен".

Для тех, кто хочет провести по-настоящему зимний отдых, немецкий Нюрнберг, станет прекрасным местом для этого, пишет Express.

В частности этот город является родиной пряника "лебкухен", а также известной рождественской ярмарки, которая будет работать с 29 ноября по 24 декабря. На этой ярмарке можно найти все: как традиционные рождественские украшения, так и черничный глинтвейн и многое другое.

Также эксперты советуют посетить Lebkuchen-Schmidt, чтобы попробовать оригинальный Нюрнбергский Лебкухен, благодаря которому этот город получил прозвище "столица пряников" на протяжении многих веков.

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"Любовь города к пряникам уходит корнями в средневековые времена, когда торговые пути перевозили пряности, такие как имбирь, а местный мед создал процветающую культуру производства этих сладких сокровищ", - рассказали в Express.

Кроме того, Нюрнберг известен своим уникальным блюдом братвурст (это такие специальные колбаски, которые обжариваются на сковороде или гриле - УНИАН).

В то же время Нюрнберг имеет несколько достопримечательностей, которые обязательно следует посетить, а именно Альдштадт, который является историческим районом города. В частности эксперты советуют посмотреть на Нюрнбергскую крепость, которая входит в перечень самых грозных средневековых крепостей Европы.

Известно, что этот замок принимал различных правителей, которые посещали город, однако пришел в упадок после распада Римской империи.

В Нюрнберге есть также несколько музеев, а именно:

Немецкий национальный музей;

Музей игрушек;

Музей немецкой железной дороги.

В свою очередь город имеет богатую историю, которая связана со Второй мировой войной и Третьим Рейхом.

"Посетители также могут посетить Мемориал Нюрнбергского процесса, расположенный на вершине Нюрнбергского дворца правосудия. С ноября 1945 по 1949 год здесь проходил суд над многочисленными нацистскими лидерами и членами партии. В декабре 1946 года на скамье подсудимых оказались 20 врачей и трое высокопоставленных эсэсовцев", - добавили в Express.

Последние новости туризма

Ранее эксперты назвали город, где находится самый старый собор Англии. В частности это здание является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Великобритании.

Также стало известно о городе в Греции, который станет идеальным для отдыха зимой. Речь идет о городке Мецово, расположение которого на побережье Ионического моря и богатое культурное наследие делают его прекрасным местом для каникул.

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