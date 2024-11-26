Этот собор был основан еще в 597 году н.э.

Кентербери является одним из самых популярных городов для посещения в Англии, ведь он является красивым и историческим, поэтому неудивительно, почему он так привлекает иностранных туристов. Кентербери известен своей великолепной архитектурой, богатой историей и невероятными пейзажами, пишет Express.

Этот город является идеальным, чтобы посетить его в выходные. А особой достопримечательностью является Кентерберийский собор, который является старейшим в Англии и одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Великобритании.

В издании рассказали, что собор в готическом стиле был построен в 597 году н.э. святым Августином, которого отправил в Англию как христианского миссионера Папа Григорий Великий. Позже здание стало центром христианской общины.

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Один из туристов написал на Tripadvisor:

"Мы провели в соборе несколько замечательных часов. Масштабы и история были впечатляющими и вдохновляющими. Это такое красивое здание с удивительными витражами и памятниками историческим персонажам, связанным с Англией и собором".

Город также известен тем, что является местом действия известного произведения Джеффри Чосера "Кентерберийские рассказы", которое было написано между 1378 и 1400 годами.

"Если вы планируете посетить Кентербери, еще одно замечательное место, которое стоит посетить в городе - Дом сэра Джона Бойса. Этот старинный книжный магазин известен своим культовым и уникальным стилем - это популярное место среди инстаграмеров и книголюбов", - советуют в Express.

Кроме того, обязательным пунктом является визит в Вестгейтские сады, если вы окажетесь в этом районе. Этот английский парк имеет вид съемочной площадки, а его величие и впечатляющие садовые экспозиции запечатлеются надолго в вашей памяти.

"Ого, какое красивое место. Потрясающие цветочные бордюры, наполненные цветами, а посередине протекает река - повезло местным жителям, которые пользуются преимуществами травянистых пространств. Читают книги, играют в футбол, устраивают пикники и встречи с друзьями. Все это делает это место удивительным общественным ресурсом с прекрасной атмосферой", - написал один из посетителей на Tripadvisor.

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