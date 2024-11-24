В воскресенье, 24 ноября, в Турции загорелся российский реактивный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Как информирует портал AirportHaber, инцидент произошел на территории аэропорта города Анталия. По его данным, самолет принадлежит авиакомпании "Азимут". Судно совершало посадку при неблагоприятной погоде, сразу после этого у него загорелся двигатель.

Прибывшие спасатели начали тушить пожар. Из-за чрезвычайного происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли - сейчас приземление самолетов и осуществление некоторых рейсов приостановлены. О пострадавших не сообщается.

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