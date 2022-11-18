В условиях существенного ускорения инфляции, затронувшего все страны Европы в 2022 году, планирование бюджетной поездки может быть сложной задачей.

Румыния, Португалия и Словения попали в число самых дешевым странам Европы для посещения в 2023 году, где туристы смогут увидеть максимум и потратить при этом минимум.

Как пишет Schengenvisainfo, в условиях существенного ускорения инфляции, затронувшего все страны Европы в 2022 году, планирование бюджетной поездки может быть сложной задачей.

Самые дешевые европейские страны для посещения в 2023 году:

Венгрия: самое дешевое жилье здесь стартует от 16 долларов за ночь, а отели категории 3-4 звезды обойдутся в 60-90 долларов. Месячный проездной на общественный транспорт здесь стоит 24 доллара, а поесть можно в пределах 5-25 долларов.

самое дешевое жилье здесь стартует от 16 долларов за ночь, а отели категории 3-4 звезды обойдутся в 60-90 долларов. Месячный проездной на общественный транспорт здесь стоит 24 доллара, а поесть можно в пределах 5-25 долларов. Португалия: жилье здесь можно найти в пределах 11-51 доллара, проездной на месяц стоит 41 доллар, а разовый билет на общественный транспорт – 1,6 доллара. Поесть вполне можно за 8 долларов.

жилье здесь можно найти в пределах 11-51 доллара, проездной на месяц стоит 41 доллар, а разовый билет на общественный транспорт – 1,6 доллара. Поесть вполне можно за 8 долларов. Словения: самое дешевое жилье здесь стоит в пределах 11-15 долларов, а пристойные отели – от 38 до 96 долларов. Проездной на месяц обойдется в 15 долларов, а сытно поесть можно за 12-15 долларов, фастфуд стоит около 6 долларов.

самое дешевое жилье здесь стоит в пределах 11-15 долларов, а пристойные отели – от 38 до 96 долларов. Проездной на месяц обойдется в 15 долларов, а сытно поесть можно за 12-15 долларов, фастфуд стоит около 6 долларов. Болгария: самые бюджетные предложения по проживанию стартуют от 14 долларов, а в приличных отелях – от 36 долларов. Месячный проездной обойдется в 18 долларов, а поесть можно в пределах 5-15 долларов.

самые бюджетные предложения по проживанию стартуют от 14 долларов, а в приличных отелях – от 36 долларов. Месячный проездной обойдется в 18 долларов, а поесть можно в пределах 5-15 долларов. Румыния:

Словакия:

Молдова:

Тенденции для путешествий в 2023 году

Эксперты прогнозируют, что на волне возрождения туризма после пандемии коронавируса в 2023 году резко вырастут цены на проживание в отелях по целому ряду популярных туристических направлений. В частности, в Европе больше всего подорожают Париж (Франция), Стокгольм (Швеция) и Дублин (Ирландия).

Видео дня

Также эксперты перечислили тренды, которые определят на туристические предпочтения путешественников в 2023 году. По их мнению, туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе, также многие готовы отправиться в "путешествие мечты".

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