В июне-июле 2021 года некоторые туристические регионы даже сумели выйти в плюс по сравнению с 2019 годом.

Международный туризм в июне и июле 2021 года начал демонстрировать признаки оживления благодаря ослаблению ограничений на поездки и массовой вакцинации от коронавируса, однако для полного восстановления отрасли понадобится два-три года.

Об этом свидетельствуют свежие данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при ООН.

В частности, в июле 2021 года международные границы пересекли 54 миллиона туристов, что стало самым высоким показателем с апреля 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда число международных туристов насчитывало примерно 34 миллиона человек, их число выросло на 37%. Но это все равно на 67% меньше, чем в том же месяце 2019 года, когда заграницу в мире путешествовали 164 миллиона человек.

При этом эксперты констатируют, что хотя на большинстве направлений в июне и июле 2021 года наблюдался умеренный рост международных прибытий по сравнению с 2020 годом, сокращение международных туристических потоков по сравнению с данными за январь-июль 2019 года все равно составляет 80%.

Читайте такжеСтало известно, сколько иностранных туристов посетили Украину в первом полугодии 2021 годаАзиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему демонстрировал самые слабые результаты в период с января по июль, когда число международных прибытий сократилось на 95% по сравнению с 2019 годом. На Ближнем Востоке (-82%) был зафиксирован второй по величине спад, за которым следуют Европа и Африка (оба -77%). В Северной и Южной Америке (-68%) наблюдалось сравнительно меньшее снижение, при этом Карибский бассейн показал лучшие показатели среди субрегионов мира. Между тем, некоторые небольшие острова в Карибском бассейне, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также несколько небольших европейских пунктов назначения продемонстрировали наилучшие показатели в июне и июле, когда число прибывших приблизилось к уровню, существовавшему до пандемии, или иногда превышало его.

"Очевидно, что существует высокий спрос на международный туризм, и многие направления начали принимать посетителей безопасно и ответственно. Однако истинное возобновление туризма и те выгоды, которые он приносит, по-прежнему откладываются, поскольку непоследовательные правила и неравномерный уровень вакцинации продолжают влиять на доверие к путешествиям", – констатировал генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

При этом авторы отчета отмечают, что некоторые туристические регионы, раньше других открывшиеся для туристов и воспользовавшиеся закрытием популярных направлений в Европе и Азии, в июне и июле 2021 года даже смогли увеличить доходы от туризма по сравнению с 2019 годом. Например, Мексика в июне 2021 года заработала примерно столько же туристических поступлений, сколько и в 2019 году, а в июле зафиксировала рост на 2% по сравнению с 2019 годом.

В то же время, согласно прогнозам экспертов ЮНВТО, перспективы на сентябрь-декабрь 2021 года остаются неоднозначными: 53% респондентов считают, что этот период будет хуже, чем ожидалось. Только 31% экспертов ожидают, что к концу года будут достигнуты лучшие результаты. Опрос также показывает, что большинство профессионалов в области туризма по-прежнему ожидают восстановления туризма на международные поездки лишь в 2022 году, в основном во втором и третьем кварталах.

Почти половина экспертов (45%) по-прежнему считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году. По регионам наибольшая доля экспертов, указывающих на возвращение к уровню 2019 года в 2024 году или позднее, приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (58%). В Европе половина респондентов указывают, что это может произойти в 2023 году. Наиболее оптимистичным является Ближний Восток, где полное восстановление ожидается к 2022 году.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты ООН подсчитали, что из-за катастрофического влияния пандемии коронавируса на международный туризм мировая экономика может потерять более 4 трлн долларов.

Автор: Марина Григоренко