Восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19.

Из-за катастрофического влияния пандемии коронавируса на международный туризм мировая экономика может потерять более 4 трлн долларов.

Об этом свидетельствует отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН.

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Как считают авторы доклада, представленного совместно со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), в 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли уже понесли убытки в размере 2,4 трлн долларов. Сопоставимые с этим значением потери могут быть зафиксированы и в этом году.

Так, в период с января по декабрь 2020 года число иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

По мнению авторов отчета, восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19.

В докладе указывается, что вакцинация от COVID-19 проходит крайне неравномерно: в одних регионах привито менее 1% населения, в других – более 60%. В результате такого положения вещей убытки от туризма сокращаются в большинстве развитых государств и в то же самое время увеличиваются в развивающихся странах.

Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма, по мнению экспертов, не следует ожидать ранее 2023 года.

Развивающиеся страны несут из-за пандемии наибольшие потери: в 2020 году они испытали самое резкое в мире сокращение числа туристов – на 60-80%. Наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

По прогнозам, во второй половине нынешнего года произойдет некоторое оживление международного туризма, но отчет ЮНКТАД по-прежнему указывает на вероятный убыток отрасли в размере от 1,7 до 2,4 трлн долларов по сравнению с уровнем 2019 года.

Согласно докладу, сокращение туризма влечет за собой рост безработицы в среднем на 5,5%. В странах с сильной привязкой экономики к туристическому бизнесу этот показатель может составлять до 15%.

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По данным Национального банка, в 2020 году наибольшее сокращение доходов произошло в туристической, гостиничной отрасли, а также в отрасли пассажирских перевозок. Регулятор прогнозирует, что эти отрасли не смогут полностью восстановить операционную деятельность до полного снятия карантина.

Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, согласно прогнозам туристической отрасли, вызванный распространением COVID-19 кризис будет продолжаться до конца 2023 года.

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Автор: Виктория Токарева