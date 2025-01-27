В настоящее время железнодорожная сеть ОАЭ используется только для грузовых поездов.

Два крупнейших города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Дубай и Абу-Даби – планируют соединить высокоскоростными поездами, которые на максимуме будут развивать скорость до 350 км/ч.

Это должно сократить время в пути между двумя популярными направлениями до 30 минут, заявил в своей соцсети X наследный принц Дубая, шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, посетивший церемонию официального запуска проекта, организованную местным железнодорожным перевозчиком Etihad Rail в конце прошлой недели.

"Эти инициативы будут способствовать прогрессу, сокращению расстояний, экономии времени и прокладыванию пути к более светлому, более связанному будущему", – заявил он.

При этом на данный момент еще неизвестно, когда новая железная дорога будет открыта для публики.

Также во время презентации был представлен первый парк пассажирских поездов ОАЭ, которые будут курсировать со скоростью 200 км/ч с начальными станциями в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Фуджейре.

В настоящее время маршрутная сеть Etihad Rail используется только для грузовых поездов и перевозки персонала нефтяных предприятий.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, какие запреты для туристов дейстуют в ОАЭ.

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