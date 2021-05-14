Также Дмитрий Комаров узнает, смог ли герой прошлых выпусков Мурад Али изменить свою жизнь и бросить работу «человека-лисы» в зоопарке.

В эту субботу, 15 мая, в 18:20 на «1+1» в новом выпуске «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров откроет телезрителям еще одну неожиданную сторону самого густонаселенного пакистанского магаполиса - Карачи.

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Телеведущий покажет, как местные жители многомиллионного города обустраивают фермы на крышах многоэтажных домов, выращивают там быков весом с тонну просто у себя в доме, а также узнает, на что идут уличные артисты ради того, чтобы заработать деньги.

Карачи - это самый необычный мегаполис страны, где смешались воедино давние традиции, яркие развлечения и неповторимый восточный колорит. В этом городе проживает, по разным данным, до 40 миллионов человек. Это буквально «страна в стране». То, как местные жители устраивают свой быт в перенаселенном городе, удивит любого европейца.

В городе, где трудно найти себе место даже людям, пакистанцы научились вести домашнее хозяйство. Они обустраивают целые фермы прямо на крыше своих и без того тесных домов. Огромные быки попадают туда еще маленькими, а когда приходит время их продавать, их владельцам приходится нанимать подъемный кран, чтобы спустить животных вниз. Такие «летающие быки, поднятые кранами, уже стали привычным явлением в окрестностях Карачи. Как устроены такие фермы и как происходит спуск животных, Дмитрий Комаров покажет в новом выпуске «Мира наизнанку».

Кроме того, Дмитрий Комаров покажет, как отдыхают пакистанцы и какие развлечения существуют в стране со строгими мусульманскими законами.

Одно из таких развлечений - уникальный массаж «по-пакистански», который делает мастер прямо на улице города.

«Это не массаж, а настоящий ритуал, транс, медитация. Мастер массажа и танцует, и одновременно массирует голову клиента. Эта особая техника массажа с элементами то ли хореографии, то ли единоборств, то ли шаманских обрядов приковывает взгляд с первых секунд», - рассказал Дмитрий Комаров и решил испытать на себе эту услугу.

Другой способ развлечения для жителей мегаполиса-это выступления уличных артистов.

«Уличные артисты – это «фишка» Пакистана. В стране, где много популярных развлечений под запретом, артисты целыми поколениями придумывают самые разные способы, чтобы удивить публику», - рассказал Дмитрий.

Телеведущий познакомится с уникальным уличным артистом, который обладает невероятными способностями. Со своим телом он может делать вещи, которые не может повторить практически никто на планете. За эту способность его стали называть «человек-сова».

На что приходится идти уличным артистам ради того, чтобы удивить зрителя и заработать на жизнь, смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку».

Также в новой программе Дмитрий Комаров расскажет о том, что так часто спрашивали поклонники программы в социальных сетях. Он узнает, как сложилась дальнейшая судьба Мурада Али - героя одного из прошлых выпусков, который 27 лет работал в зоопарке «человеком-лисой». За десятки лет работы там Мурад Али так и не смог собрать себе на аренду жилья, и ради мизерной зарплаты был вынужден жить вдали от семьи, а ночевать прямо на диване в офисе зоопарка. Дмитрий Комаров решил дать ему шанс изменить свою жизнь и осуществил самую большую его мечту - открыл магазин мужской одежды, наполнил его товаром и оплатил аренду помещения на полгода вперед. Но смог ли Мурад Али воспользоваться этим шансом и построить новую, счастливую жизнь? Через несколько месяцев Дмитрий Комаров решил его проведать и узнать, как сейчас живет один из самых ярких героев пакистанского сезона.

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Автор: Марина Григоренко