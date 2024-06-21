В Китае утвердился целый культ панд, поэтому наказание запретом посещать их в зоопарке здесь никого не удивляет.

Исследовательская база разведения больших панд в городе Чэнду (китайская провинция Сычуань) наложила пожизненный запрет на посещение 12 туристам, которые плохо обращались с животными. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальное заявление заведения.

Отмечается, что 12 человек в возрасте от 26 до 61 года получили пожизненный запрет на доступ в центр за то, что они бросали "побеги бамбука, палочки от леденцов, сигареты, яйца или хлеб и плевали в игровую зону панд". Отмечается, что сами панды от действий наглецов не пострадали.

В своем заявлении исследовательская база не раскрыла не только имена нарушителей, но даже их гражданство. Вместе с тем отмечается, что речь идет не об одной группе наглецов, а о ряде инцидентов, которые произошли с апреля по июнь этого года.

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На веб-сайте базы, которая является одним из самых популярных туристических объектов Чэнду, есть подробные инструкции для посетителей.

"Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности животных. Сохраняйте тишину и держитесь подальше от животных; запрещено мусорить, выплевывать, бросать еду в зону активности животных и совершать другие действия, угрожающие безопасности животных", - говорится в инструкции.

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Как писал УНИАН, зоопарк города Тайчжоу (провинция Цзянсу, восточный Китай) подвергся сокрушительной критике после того, как попытался выставить в вольере собак, окрашенных под медведей вида большая панда. Посетители быстро смекнули, что посаженные в вольеры животные являются обычными собаками породы чау-чау - просто окрашенными под панд.

Также мы рассказывали, что "самый высокий водопад Китая" оказался частично рукотворным. Поскольку по естественным причинам в нем очень мало воды значительную часть года, администрация природного парка начала подпитывать его водой из трубы.

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