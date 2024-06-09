Водопад расположен в природном парке на горе Юньтай и имеет более 300 метров высоты.

В Китае подделывают не только животных в зоопарке, но даже природные явления. В частности потрясающий горный водопад на горе Юньтай оказался частично поддельным, пишет South China Morning Post (SCMP).

Водопад Юньтай рекламируется как самый высокий в Китае, а иногда и как самый высокий в Азии. Его высота составляет 314 метров. Это популярное туристическое место, за посещение которого местные власти собирают плату в 120 юаней (17 долларов США). По данным департамента культуры и туризма провинции Хэнань, в прошлом году это место посетили 7 миллионов посетителей, принеся 650 миллионов юаней (90 миллионов долларов США).

Однако на днях в сети появилось видео, которое свидетельствует, что водопад по крайней мере частично является рукотворным, поскольку поток воды в нем обеспечивает система труб.

Однако сотрудник природного парка заверил местное издание Dingduan News, что водопад - это естественный разлом, который образовался в течение миллиардов лет, и вода течет естественным путем к поперечному сечению.

"Трубы являются лишь вспомогательным оборудованием для подвода воды, построенным у источника водопада, чтобы обеспечить его привлекательность в сухой сезон", - сказал он.

По словам мужчины, из-за особенностей местного климата водопад Юньтай имеет мощный поток воды только во время сезона дождей в июле и августе.

"В сухой сезон наш водопад имеет меньший поток воды, что характерно для северных водопадов. Однако многие туристы все еще приезжают издалека в это время года, поэтому мы делаем это, чтобы улучшить их впечатления", - рассказал он.

Как отмечает SCMP, в Китае использование искусственных средств для увеличения привлекательности туристических мест в течение всего года не является редкостью. Так, в марте прошлого года горный водопад Даксионг, также в провинции Хэнань, поймали на использовании труб для выпуска воды во время сухого сезона, чтобы оправдать ожидания туристов.

Как в Китае подделывают животных в зоопарке

Как писал УНИАН, в мае зоопарк города Тайчжоу (провинция Цзянсу, восточный Китай) подвергся сокрушительной критике после того, как попытался выставить в вольере собак, окрашенных под медведей вида большая панда.

Но посетители быстро смекнули, что посаженные в вольеры животные являются обычными собаками породы чау-чау - просто окрашенными под панд.

До этого китайские зоопарки уже ловили на фальсификациях животных, когда волки или африканские коты в вольерах были подозрительно похожими на подстриженных собак определённых пород.

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