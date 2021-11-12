В том регионе снег шел почти неделю, а за свои четыре года самец панды таких сугробов еще не видел.

Черно-белая панда из китайского зоопарка забавно игралась в снегу, чем очень порадовала посетителей.

В том регионе снег шел почти неделю подряд, говорится в сюжете ТСН. И за свои четыре года самец по имени Ганг-Ганг таких сугробов еще не видел.

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Поэтому, как только смотрители выпустили его в вольер, он начал исследовать снежные сугробы.

"Ганг-Ганг охотно кувыркался в них, играл с засыпанной снегом качелей и покорял скользкий турник. И изрядно развлек посетителей - посмотреть, как резвится в снегу панда, пришла целая толпа", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, ранее в китайском центре разведения панд публике показали зверят, которые родились у них за последние месяцы. Заведение находится в провинции Шаньси, и сейчас там занимаются сразу 5-ю пандочками. Самому старшему малышу уже почти полгода, а вот самому маленькому - всего месяц.

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Автор: Александр Топчий