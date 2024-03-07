Представительницы традиционной японской профессии давно страдают от невоспитанных иностранных гостей.

В японском городе Киото местные власти решили запретить туристам доступ в исторический квартал Гион, где проживают представительницы редкой профессии - гейши. Все из-за наглых туристов, которые агрессивно преследуют этих женщин, чтобы сделать фото, или даже украсть украшения из их причесок.

Гейша - это чисто японская традиционная профессия женщин, которая заключается в том, чтобы развлекать гостей танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах или просто разговорами во время обедов или, например, в перерыве между деловыми переговорами, или просто в ресторанах. Несмотря на стереотип, эта профессия не имеет ничего общего с проституцией.

Современные гейши обязаны ходить на работу и возвращаться домой в "рабочей" одежде - традиционном кимоно, с характерной прической и макияжем. Именно это делает их мишенью для так называемых "туристов-папарацци", которые без разрешения фотографируют этих женщин, в частности делают селфи с ними.

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Чтобы защитить артисток от агрессивного и наглого поведения туристов, местный совет исторического района Гион запретил туристам посещать переулки и улицы, где живут гейши. Как пишет South China Morning Post, начиная с апреля аллеи, на которых также есть несколько ресторанов и чайных, будут открыты только для гейш, их клиентов и жителей района. Впрочем, главная улица района все же останется открытой для туристов.

Отмечается, что в 2019 году местные власти уже ввели штраф для туристов, которые беспокоят гейш. Профессиональных артисток преследовали, фотографировали без их согласия и даже дергали за кимоно и изысканные парики.

Когда Япония открылась для туристов после пандемии Covid-19, проблема приобрела новую актуальность. Чиновники говорят, что туристы знают о запрете фотографировать гейш, ведь везде есть соответствующие предупреждения, однако просто игнорируют эти правила.

Другие туристические запреты последнего времени

Как писал УНИАН, там же в Японии власти решили ввести ограничения на посещение популярной достопримечательности. Начиная с лета 2024 года посетителям горы Фудзи придется платить за восхождение по одному из маршрутов на знаменитую гору.

Также мы рассказывали о самых странных туристических запретах в Европе. В некоторых местах туристам запрещают даже просто стоять в определенных местах.

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