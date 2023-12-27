Кажется, в Европе уже устали от туристов настолько, что скоро уже будут колотить их, лишь бы не приезжали.

В мире до сих пор наблюдается послепандемический бум туризма - люди активно ездят в путешествия, которые откладывали более двух лет из-за карантина. Иногда этот мощный наплыв туристов становится проблемой для местных властей.

В самых популярных туристических городах власти пытаются сдержать этот поток, вводя ограничения на количество круизных судов, заходящих в порт, или повышая налоги для туристов. Но иногда эти ограничения не столько сдерживают туристический поток, сколько сбивают с толку – а какой в них смысл? Euronews составил коротенький топ таких странных запретов, которые удивили туристов в 2023 году.

Запрет полотенец на пляжах Сардинии

В связи с тем, что этим летом туристы массово спускаются на знаменитые великолепные пляжи Сардинии, власти ввели ряд правил. Они включали ограничение количества посетителей и введение временных ограничений.

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Но пляж Пелоса на западном побережье также ввел запрет на использование полотенец, требуя, чтобы те, кто загорает, брали с собой коврики, которые улавливают меньше песка. Так администрация борется с постепенным "выносом" песка с пляжа.

Штраф в размере 36 000 евро за музыку на пляжах Португалии

Ранее в этом году посетителей пляжа в Португалии предупредили, что им грозит штраф в размере до 36 000 евро за слишком громкую музыку. В частности отдыхающим запретили приносить портативные колонки, которые издают мелодии на большой громкости и тем самым беспокоят местных жителей и других туристов.

Пляжный указ также запрещает играть в игры с мячом за пределами специально отведенных мест, ставить палатки за пределами кемпингов и разводить костры.

В Севилье в публичных местах запрещено ходить в белье

Испанский город Севилья в этом году объявил о подавлении антиобщественного поведения молодежи, приняв закон об ограничении "непристойных действий", которые совершаются публично.

Власти запретили не только ходить в нижнем белье в общественных местах, но также носить одежду с "сексистскими сообщениями", а также прибегать к "непристойному эксгибиционизму".

Портофино наказывает любителей селфи

Портофино, небольшой приморский городок на Итальянской Ривьере, где местные страдают от нашествия туристов. В частности горожан раздражают любители селфи, которые блокируют тротуары и дороги, когда позируют для очередного снимка.

Чтобы бороться с этим, мэр Портофино ввел зоны "запретного ожидания" на период летних месяцев. Тех, кто просто так будет стоять "слишком долго" на набережной с 10:30 до 18:00, будут штрафовать на 270 евро.

Забор, чтобы заблокировать селфи туристов

Считается, что пейзажи города Гальштат в австрийских горах вдохновили Disney на мультфильм "Ледяное сердце". Из-за этого более миллиона туристов посещают это место каждый год, и многие хотят сделать селфи со знаменитым видом.

Жителям города это настолько надоело, что в этом году они решили поставить ограждение, чтобы туристы не могли фотографироваться на фоне пейзажа. Ведь они мешали жителям, создавая слишком много шума.

Позже забор убрали из-за негативной реакции в социальных сетях.

Поддельные предупреждающие знаки на испанских пляжах

И, наконец, одна из самых странных репрессий в сфере туризма на самом деле оказалась фальшивкой. Местные активисты разместили на пляжах Майорки и на подходах к ним фальшивые предупреждающие знаки на английском языке.

Некоторые плакаты предупреждали об "опасных медузах", "падающих камнях" или морской воде, загрязненной сточными водами. Другие говорили, что пляж закрыт, или утверждали, что прогулка до пляжа займет несколько часов, хотя на самом деле расстояние до океана составляло менее 100 метров.

Несколько небольших строк текста на каталонском языке под этими фейковыми знаками говорили местным жителям, что эти предупреждения фальшивые и что "пляж открыт для всех, кроме иностранцев и медуз".

Главные туристические тренды настоящего

Как писал УНИАН, в 2022 год был посвящен возобновлению путешествий после пандемии коронавируса, а 2023 год стал годом, когда туристы с энтузиазмом бросились исследовать новое и брать от поездок максимум.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что в 2024 году путешественники будут ставить на первое место в своих планах то, что для них важно, ценя более глубокие положительные впечатления, время с близкими и здоровье.

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