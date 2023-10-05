Уже в следующем году после девятилетнего перерыва начнет курсировать поезд "Париж – Берлин".

В Европе не прекращаются попытки пересадить пассажиров с самолетов на поезда ради экологии, и уже в 2024 году на континенте заработают еще несколько интересных поездов дальнего следования, которые соединят ряд популярных европейских городов в разных странах.

Издание Travel Off Path назвало три самых ожидаемых международные поезда в Европе, которые запустят уже в следующем году.

1. Париж – Берлин. Впервые за девять лет столицы Франции и Германии снова будут связаны высокоскоростным ночным сообщением без пересадок и остановок на промежуточных остановках.

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Маршрут, анонсированный NightJet ("спальным" филиалом австрийской национальной железнодорожной компании ÖBB), планируют запустить до конца 2023 года. Он будет отправляться с парижского вокзала Гар-де-л'Эст (или вокзала восточного направления) в 19:12 и прибывать в Берлин в 8:26 на следующий день. Из Берлина поезд будет отправляться в 20:18, а прибывать на Восточный вокзал Парижа – в 10:24 на следующее утро. Сначала поезд будет курсировать три раза в неделю, а начиная с осени – ежедневно. Билеты будут стоить от 50 евро.

2. Париж – Мадрид. Столицы Франции и Испании наконец будут связаны прямым железнодорожным сообщением. Итальянская компания Trenitalia планирует запустить по этому маршруту свои знаменитые поезда "Красная стрела", которые уже обслуживают Париж, Лион, Турин и Милан. Путешествуя со скоростью до 400 километров в час, поезд Frecciarossa является одним из самых популярных поездов в Европе.

Ожидается, что маршрут будет запущен до конца 2024 года, а стоимость билетов будет стартовать от 30 долларов.

3. Брюссель – Прага. Этот маршрут, который соединит столицы Бельгии и Чехии, станет расширение маршрута "Брюссель – Берлин" от European Sleeper. По пути поезд будет делать остановки в Антверпене (Бельгия), Роттердаме и Амстердаме (оба – Нидерланды), а затем в Берлине и Дрездене (оба – Германия).

Запустить его планируют в течение 2024 года, планируется выполнять по одному рейсу в день. Приблизительные цены на билеты на данный момент неизвестны.

Новые поезда в Европе

В течение последних нескольких лет Европа активно работает над популяризацией путешествий на поездах, ведь этот вид транспорта намного экологичнее самолетов. Так, год назад стало известно, что европейские перевозчики развивают трансъевропейскую сеть ночных поездов из 40 международных линий дальнего следования, которая к 2030 году должна соединить более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.

Кроме того, разные страны Европы начинают вводить единые проездные билеты на поезда на своей территории. В частности, такая схема уже заработала в Германии с мая 2023 года. Также о подобных планах заявили во Франции и Португалии.

Вместе с тем, эксперты Greenpeace констатировали, что путешественники неохотно пересаживаются с самолетов на поезда, потому что летать по Европе по-прежнему в разы дешевле.

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