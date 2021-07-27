Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась.

В Грузии вернут ряд карантинных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе.

Он отметил, что сегодня на заседании Координационного совета обсудили, какие дополнительные меры необходимо принять, и дали рекомендации по предотвращению распространения вируса.

Гамкрелидзе назвал несколько важных направлений на пути к победе над пандемией, в том числе активность по вакцинации и правильное соблюдение необходимых рекомендаций.

"Одно из первых направлений, которые мы сегодня обсуждали на совете, — это активизировать вакцинацию, а также как можно чаще носить маску — и в закрытых помещениях, и на открытых пространствах, где собираются люди, особенно в предвыборный период, нужно будет носить маску. Главное — полный запрет на массовые собрания, будь то вечеринка, свадьба, концерт, соответственно, все должно быть предотвращено. Кроме того, необходимо будет контролировать границу, а также мобилизовать места, особенно в гостиницах. Сегодня Координационный совет издал другие инструкции по мобилизации необходимого количества комнат, чтобы о людях, как инфицированных, так и находящихся в контакте, у которых нет условий изоляции дома, позаботилось государство, об их изоляции, чтобы разорвать цепочку передачи вируса", — сообщил Гамкрелидзе.

Условия въезда в Грузию

Для въезда в Грузию требуют справку о вакцинации (любыми вакцинами) или ПЦР-тест, который должны сдавать взрослые и дети от 10 лет. От невакцинированных туристов требуют сделать повторный ПЦР-тест за свой счет за три дня после прибытия.

Как сообщал УНИАН, с 26 июля 2021 года сразу три европейские страны - Португалия, Финляндия и Швеция - открыли границы для украинских туристов.

Авторы: Олег Давыгора, Леся Лещенко