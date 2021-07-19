14 июля 2021 года украинцев приговорили к 4 годам лишения свободы.

Грузия освободила двух украинских граждан Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, осужденных к 4 годам лишения свободы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"С ноября 2020-го мы работали над освобождением украинских моряков Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки", - написал глава государства.

Он поблагодарил грузинскую сторону за это решение, "которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами".

Арест украинских яхтсменов в Грузии

В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, на борту которой находились граждане Украины Дьяченко и Хомич и гражданин Грузии Михаил Батурин.

14 июля 2021 года украинцев приговорили к 4 годам лишения свободы. Их обвинили в незаконном пересечении грузинской границы.

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Автор: Виталий Саенко