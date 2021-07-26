Украинцы снова могут путешествовать в Португалию, Финляндию и Швецию.

С 26 июля 2021 года сразу три европейские страны открыли границы для украинских туристов.

Правда, въехать в эти страны украинцы могут только при определенных условиях. При этом условия въезда могут быть изменены в любой момент, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Условия въезда в Португалию

В частности, украинцам временно разрешили въезд на континентальную часть Португалии - с полуночи 26 июля до 23:59 8 августа при следующих условиях:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

быстрый тест на антитела к COVID-19 (TRAg), сделан не более чем за 48 часов.

при наличии COVID-сертификата, выданного в любой стране ЕС.

До этого украинцы могли посещать только португальскую Мадейру.

Условия въезда в Финляндию

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В то же время Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. Въезжать в Финляндию могут и привитые индийской вакциной CoviShield и китайской CoronaVac, хотя эти препараты пока официально не одобрены в ЕС.

Условия въезда в Швецию

Также с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в Швецию с туристической целью.

Чтобы попасть в страну, необходимо предоставить один из двух документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный за 48 часов до въезда (не распространяется на путешественников, въезжающих из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии);

сертификат о вакцинации, правда, сейчас признаются только те, которые были выданы в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн), Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Как сообщал УНИАН, уже с 27 июля Испания открывает границы для украинцев.

Автор: Марина Григоренко