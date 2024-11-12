В Греции из-за экстремальной жары этим летом погибли почти все мидии.

В последние пару лет Греция едва ли не больше всех среди популярных для летнего отдыха стран страдает из-за погодных катаклизмов – от экстремальной жары, засухи и лесных пожаров до ливней и наводнений. Это, безусловно, не лучшим образом влияет на туристический сектор страны, который приносит ее экономике существенные доходы.

Теперь же под удар попало популярное блюдо в греческих тавернах, которое они вынуждены исключать из меню. Уже второй раз за три года рекордно высокие температуры моря влияют на сбор мидий в северной Греции, где местные фермеры заявили о падении улова в 2024 году на 90%. Следующий год тоже может оказаться неудачным, пишет The Independent.

Как и другие средиземноморские страны, Греция особенно подвержена изменению климата, которое в этом году привело к месяцам температур выше среднего, засухе и лесным пожарам. Из-за этого пострадали многие сельскохозяйственные культуры, включая каштаны, яблоки и вишню.

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Ученые при этом говорят, что экстремальные погодные условия, связанные с глобальным потеплением, могут также нанести серьезный урон аквакультуре Греции (выращивание съедобных водных организмов – ред.).

В июле 2024 года на страну обрушилась серия волн тепла, из-за чего температура моря в заливе Термаикос, ее основном районе производства мидий, в течение нескольких дней превышала 30 градусов Цельсия – а это слишком жарко для выживания мидий.

"Это показывает даже самым скептически настроенным, что климатический кризис уже здесь... Мы очень близки к краху выращивания мидий в Греции, поэтому государство должно поддержать этих людей (местных фермеров – ред.)", – сказал Костас Кукарас, биолог, изучающий морские экосистемы.

Согласно данным Греческой организации производителей аквакультуры (HAPO), объем выращивания съедобных водных организмов в Греции в 2021 году составил более 619 миллионов евро, что является третьим показателем в Европе после Франции и Испании. Она входит в число основных производителей средиземноморских мидий в Европе и экспортирует почти 20 тысяч тонн, ежегодно выращиваемых малыми семейными предприятиями.

Сейчас большинство из мелких греческих аквафермеров оказались на грани разорения. Они добиваются государственной компенсации для погашения долгов, в то время как другие ищут другую работу.

"Мы боимся. Если это повторится в следующем году, мы все уедем, и все, что я сделал как фермер за последние 30 лет, будет потеряно", – рассказал Сотирис Царос, выращивающий мидии в небольшом городке Кимина.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно свежему отчету World Travel Market, за последние 12 месяцев примерно треть всех путешественников откладывали хотя бы одну поездку в пункт назначения из-за неблагоприятных погодных условий.

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