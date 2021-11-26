Всего на протяжении аллеи расположено более тысячи фигур сфинксов.

В египетском Луксоре состоялась церемония открытия Аллеи сфинксов, которая расположена между двумя древнейшими храмами города.

В красочной церемонии приняли участие сотни артистов, которые воспроизвели элементы древнего фестиваля, проходившего на этом месте, сообщает Би-би-си.

Строительство Аллеи началось при фараоне Тутмосе III и царице Хатшепсут. В Древнем Египте дорога использовалась для торжественных процессий.

Длина аллеи составляет почти 3 км, а возраст - около 3 тыс. лет. На ее раскопки археологи потратили несколько десятилетий.

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Всего на протяжении аллеи расположено более тысячи фигур сфинксов.

Власти Египта надеются, что открытие Аллеи сфинксов привлечет туристов в страну после череды политических потрясений и пандемии коронавируса.

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Автор: Ирина Погорелая