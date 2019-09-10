В Египте открыли для туристов две древние гробницы (фото)

Этим гробницям около трех с половиной тысяч лет.

В Египте открыли две древние гробницы в Луксоре после окончания реставрационных работ, сообщает NHK World-Japan.

Реставрационные работы проводились группой реставраторов из Египта и США вблизи Долины Царей - место захоронения фараонов. Особенностью новых гробниц стали яркие рисунки, которые удалось сохранить и воспроизвести. В частности, изображения фараона и различных божеств.

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На восстановленных стенах гробниц видны яркие рисунки. В одной расположены статуи погребенного, его жены и священника.

Генеральный секретарь Высшего совета античности Египта Мостафа Вазири сказал: "Гробницы были в хорошем состоянии, поэтому после удаления сажи и фиксации цветов имеют все шансы стать новой туристической достопримечательностью".

Также планируют открыть для осмотра большую фреску с изображением фараона после окончания реставрации.