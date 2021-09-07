COVID-ограничения будут действовать для тех, кто отказался от прививки.

Власти еще одной европейской страны заявили о снятии карантинных ограничений. Полностью вакцинированные граждане Австрии смогут забыть о карантине.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию ORF.at.

По его словам, завершение карантина не означает, что COVID-19 исчез. Он напомнил, что, согласно данным ученых, вирус останется еще на несколько лет. Курц заявил, что локдауны для вакцинированных граждан вводить не будут.

"Время изоляции должно быть законченным", - отметил политик.

В то же время он указал, что граждане, которые отказались от прививок, должны готовиться к ограничениям.

Читайте также(Пост)коронавирусная Австрия, или всемогущий COVID-сертификат"Ограничений не будет для тех, кто вакцинирован", - подчеркнул канцлер.

По состоянию на 6 сентября в стране одну дозу вакцины получили 62,6% населения, а полный курс вакцинации прошли 59,2% граждан. При этом за последние сутки выявлено 605 новых случаев.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Автор: Анастасия Горбачева