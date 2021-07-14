Глава МИД поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза о включении Украины в национальные "зеленые списки" и обновлении требований по пересечению границы гражданами Украины.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что решение Европейского Союза о включении Украины в список стран, гражданам которых разрешается въезд в условиях пандемии COVID-19, еще не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС.

Как говорится в сообщении МИД Украины, 14 июля 2021 года Совет ЕС включил Украину в рекомендуемый список третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

"Я приветствую решение ЕС, которое рекомендует возобновить полноценное действие безвиза с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии”, - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что решение ЕС является результатом ответственного отношения украинских граждан, соблюдения рекомендаций правительства, Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья и работы украинских дипломатов.

В то же время, МИД Украины напоминает, что включение в "зеленый список" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые списки", учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.

Так, сразу после принятия решения Совета ЕС Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза относительно включения Украины в национальные "зеленые списки" и обновления национальных требований по пересечению границы гражданами Украины.

МИД рекомендует украинцам проверять актуальную информацию перед поездкой. В частности, подробная информация о возможностях и условиях путешествий, в частности в страны-члены ЕС и участницы Шенгенской зоны, оперативно обновляется на специальной интерактивной карте МИД.

Также обращается внимание, что ЕС обновляет состав "зеленого списка" каждые две недели. В случае ухудшения эпидемической ситуации страны могут быть исключены из списка.

МИД Украины призывает граждан Украины активно вакцинироваться и продолжать добросовестно выполнять противоэпидемические требования, чтобы предотвратить ухудшение эпидемической ситуации и изъятие Украины из "зеленого списка" ЕС.

Евросоюз возобновит свободный въезд для украинцев

Послы Европейского Союза расширили список третьих стран, из которых разрешен въезд. Ограничения предложили отменить для Украины. При этом официально список обновят 15 июля. Ранее в перечень стран, из которых разрешен въезд, внесли Молдову, Армению и Азербайджан.

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Автор: Виталий Саенко