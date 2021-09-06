Власти примут такое решение, если в стране вакцинируют 80% населения старше 12 лет.

Правительство Финляндии рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые ввели из-за COVID-19. Такое решение может быть принято, если в стране вакцинируют 80% населения старше 12 лет.

Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр страны Санна Марина отметила, что главная цель правительства - "освобождение" граждан от карантинных ограничений. По ее словам, именно массовая вакцинация - главный ключ к этому.

Такое решение примут в случае, если вакцинируют 80% населения, в том числе и детей от 12 лет. Этого показателя Финляндия может достичь уже к началу октября.

Читайте такжеВ Турции новые карантинные ограничения: нужно ли туристам сдавать ПЦР-тесты для посещения публичных местВ Финляндии в равнении с другими станами ЕС показатель заболеваемости достаточно низкий – по состоянию на 6 сентября, всего заболели 130 510 человек, из них выздоровели 46 тысячи и 1030 летальных случаев. При этом в последние месяцы органы здравоохранения страны фиксируют рост новых случаев COVID-19 среди невакцинированных людей.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Финляндии с 1 сентября ослабили требования для туристов, но не для всех. Новые правила коснуться только тех, кто приезжает из стран, которые не относятся к группе риска.

Автор: Анастасия Горбачева