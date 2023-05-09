Туристка планировала совершить однодневную поездку на машине, потому взяла с собой минимум припасов.

Женщина пережила пять дней без воды в австралийской глуши благодаря бутылке вина – единственной жидкости, которая у нее была с собой.

Как пишет The Washington Post, 48-летняя женщина Лилиан Ип отправилась в отпуск в город Брайт у подножия Викторианских Альп. Туристка планировала совершить однодневную поездку до ближайшей плотины, потому взяла с собой лишь немного закусок и конфет, а вот водой не запаслась.

Когда она заехала в тупик на дороге, то поняла, что свернула не туда. Женщина попыталась развернуть свою машину и вернуться на маршрут, но в итоге застряла на грязной дороге. Ее мобильный телефон был вне зоны действия, поэтому вызвать помощь было невозможно.

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После того как женщина перестала выходить на связь, ее семья обратилась за помощью к полиции. В течение нескольких дней спасатели прочесывали отдаленную холмистую местность, пока ее машину не заметил полицейский вертолет на отдленном участке дороги.

Женщина призналась, что вообще-то она не пьет, а бутылка вина у нее в машине была предназначена для подарка ее матери.

"Это помогло ей продержаться. Она проявила здравый смысл, оставаясь в своей машине и не бродя по кустарникам, что помогло полиции найти ее", – заявили в полиции.

Лилиан же рассказала полиции, что уже не верила, что выберется отсюда живой, и даже написала прощальную записку. Первое, что она попросила у своих спасителей – вода и сигареты.

В то же время, издание подчеркнуло, что на самом деле вино наоборот выводит воду из организма человека, поэтому является не лучшим средством для выживания в дикой природе, особенно когда нет рядом с питьевой водой.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2023 года испанская альпинистка Беатрис Фламини вышла из пещеры на глубине 70 метров, где она провела 500 дней в изоляции от внешнего мира. Она находилась там в рамках проекта "Пещера времени" для изучения того, как долго человек может оставаться в одиночестве под землей.

Женщина призналась, что под конец даже не хотела выходить наружу, а уже выйдя на поверхность она почувствовала, будто все еще живет в тот день, когда зашла в пещеру в 2021 году, и понятия не имела, что произошло с тех пор в мире, включая войну России в Украине.

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